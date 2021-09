Chiara Ferragni, la lite con Fedez sullo yacht? "Cosa c'è dietro davvero", indiscrezione inquietante: come sono ridotti

02 settembre 2021 a

Sorpresa: Chiara Ferragni e Fedez in fondo sono persone normali come tutte le altre. Sebbene appaiano perfetti nel loro mondo dorato dei social, in realtà anche loro litigano e discutono, probabilmente per questioni futili. È così che funziona la vita di coppia, l’importante è far pace.

Pacchianata in mezzo al lago, ecco il "regalo" di Fedez a Chiara Ferragni per l'anniversario: imbarazzo a Como | Video

Curiosamente, quegli scatti pubblicati dal settimanale Chi in cui si vedono i Ferragnez discutere animatamente a bordo di uno yacht sono arrivati proprio a pochi giorni dal terzo anniversario di matrimonio della coppia. Anniversario che cade il primo settembre: per festeggiare Fedez ha portato la moglie su una piattaforma sul lago di Como e l’ha sorpresa cantandole un nuovo brano, scritto appositamente per lei e per questa occasione speciale. Un verso in particolare ha catturato l’attenzione dei fan: “Giuro mi fai venire voglia di futuro. Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita. E litigare con te è meglio del cinema”.

Video su questo argomento Chiara Ferragni e Fedez, la furibonda lite sullo yacht? Quel sospetto sul matrimonio-social: forse...

In quest’ultima frase è stato colto un chiaro riferimento al litigio immortalato dalla rivista diretta da Alfonso Signorini. Qualcuno ha addirittura parlato di “mossa di marketing”, ma l’idea che va per la maggiore tra i fan è che la litigata sia stato un “romantico anticipo” del testo della canzone che Fedez stava preparando per la Ferragni in occasione del loro anniversario.

"Chiara Ferragni in lacrime, Fedez se ne va". Il retroscena lampo sul litigio sullo yacht: "Tre anni fa..." | Guarda

