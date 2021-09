Chiara Ferragni in lacrime, Fedez se ne va. Il retroscena lampo sul litigio sullo yacht

01 settembre 2021 a

a

a

La foto del litigio tra Chiara Ferragni e Fedez "alla luce del sole", sullo yacht di Diego Della Valle, ha fatto il giro del mondo. Lo scoop di Alfonso Signorini sul suo settimanale Chi, con i paparazzi sguinzagliati al largo della costiera amalfitana, è forse uno di quelli destinati a marchiare a fuoco l'estate 2021 del gossip italiano. I Ferragnez non sono soliti mostrarsi "fuori controllo", e sui loro social ogni post o storia è un inno all'amore, all'ironia, alla bella vita. E invece il nervosismo colpisce anche le coppie dorate di Instagram.

Chiara Ferragni coperta solo da due "sottobicchieri". Si presenta in mini reggiseno, lo sconcerto generale | Guarda





C'è chi ovviamente ha azzardato facendo il passo più lungo della gamba e parlando di segnali di crisi nel rapporto della bionda influencer e imprenditrice e il rapper milanese, al secolo Federico Lucia. Senza contare, peraltro, che la coppia ha avuto da pochi mesi la loro seconda bimba. Ma ecco arrivare, ovviamente via Instagram, la risposta della stessa Ferragni. Sotto alla foto dei due nel giorno del loro matrimonio, e una didascalia al miele che punta a mettere a tacere ogni rumor: "Tre anni fa ho sposato l’uomo della mia vita ed è stato uno dei giorni più belli che abbia mai vissuto, circondato da tutte le persone che amo veramente. Tanti altri anni per celebrare questo sentimento. Ti amo".

Video su questo argomento Chiara Ferragni e Fedez, passione rovente in acqua: baci e mani ovunque. Beccati così: roba spinta | Guarda





"Così i Ferragnez non li abbiamo mai visti - scrive Chi -. Mentre la Ferragni si fa poi consolare dalle sorelle e poi dal suo migliore amico Angelo, Fedez si estranea dal gruppo e non si fa più vedere". Le lacrime di rabbia di Chiara e le urla di Fedez sullo yacht sono però una normale parentesi nella vita di marito e moglie. Tanto più che questa estate ha segnato il nuovo trionfo del rapper che al Rtl 102.5 Power Hits Estate 2021 all’Arena di Verona ha vinto il premio come singolo più venduto della stagione con Mille, il tormentone frutto della collaborazione con Orietta Berti e Achille Lauro.

Fedez "f***e". Vittorio Sgarbi fuori controllo: "Sulle unghie lo smalto, e nel cervello...". Volano insulti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.