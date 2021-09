Romina Power furibonda con Loredana Lecciso avverte Albano: "Dille di tenere a freno la lingua". Un retroscena clamoroso

03 settembre 2021 a

Che tra Romina Power e Loredana Lecciso non corresse buon sangue è cosa nota ma ora la situazione tra le due donne di Al Bano pare essere degenerata. Secondo il settimanale Nuovo Romina si sarebbe infuriata per delle dichiarazioni della Lecciso al magazine Oggi in cui sosteneva di aver concesso a troppe persone di mettere becco nella sua storia, aggiungendo che d’ora in poi non lo permetterà più.

E di conseguenza, secondo il magazine diretto da Riccardo Signoretti, la Power pare abbia chiesto ad Al Bano di tenere a freno la lingua della sua compagna: "Secondo fonti del suo entourage, avrebbe detto ad Al Bano di tenere a freno la lingua di Loredana…".

Se davvero fosse così la situazione, Al Bano avrà accettato la richiesta di Romina Power, la quale ha difeso la memoria della figlia scomparsa Ylenia Carrisi? Il magazine Nuovo ha poi fatto notare che gli equilibri nella famiglia di Al Bano pare siano cambiati rispetto a un anno fa. Difatti se prima il cantante non ha mai preso le parti di Romina Power o di Loredana Lecciso, adesso sembra che le cose siano un po’ cambiate: "Oggi appare schierato dalla parte di Loredana Lecciso". Del resto è lei sua moglie, non Romina.

