Simona Ventura, "ecco perché ho avuto paura": la confessione, dopo il vaccino anti-Covid...

"Ho avuto un po' di paura". Simona Ventura ha fatto sapere di aver fatto l'iniezione contro il coronavirus: "E finalmente, dopo il periodo di immunizzazione per aver contratto il Covid-19 a marzo, ieri ho fatto il vaccino!". Ma non ha nascosto di aver provato un po' di ansia a causa "dell’informazione terroristica che serpeggiava negli ultimi tempi in alcuni organi di informazione. Invece non me ne sono neanche accorta".

La vaccinazione permetterà alla nota conduttrice di scaricare anche il Green pass, il certificato digitale che consente di accedere a diversi luoghi pubblici, compresi i mezzi a lunga percorrenza. A tal proposito la Ventura ha scritto: "Grazie ai medici e infermieri, tutti cordialissimi ed efficienti. Felice di avere già il Green pass dove potrò entrare ovunque! Sono regole giuste che vanno rispettate". A corredo di queste parole la foto insieme al personale sanitario della struttura dove ha ricevuto la dose.

La Ventura, poi, ha lanciato un accorato appello ai suoi seguaci: “Vacciniamoci tutti!!! Per il bene di tutti!!”. E subito dopo ha sollecitato anche le donne in dolce attesa: "Volevo estendere questo invito anche alle donne in gravidanza che, da ieri, possono presentarsi in ogni centro senza prenotazione! Viva noi e la nostra voglia di vivere".

