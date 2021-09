Laura Chiatti mai vista così: mini bikini a 39 anni "per sedurlo": "Non c'è un'arma come questa"

03 settembre 2021 a

Laura Chiatti e Marco Bocci si prendono qualche giorno per starsene da soli in totale relax. E lo fanno rifugiandosi in un resort extra lusso nel cuore dell’Umbria, a pochi passi da casa. I due, come documentato sui social, ne approfittano per bagni in piscina - direttamente nella camera dell’hotel - e foto super sexy. L’attrice, 39 anni, posa in bikini in modo sensuale e seducente, lui la immortala e la riprende in video. Innamorato come il primo giorno.

“Non c’è arma nell’armamentario femminile a cui gli uomini sono così vulnerabili come lo sono per un sorriso”, scrive la Chiatti sui social, postando un selfie bollente nel quale appare in costume sul lettino accanto alla piscina. Il marito è vicino a lei, pronto a seguire ogni movimento. La coppia – che secondo il gossip durante l’estate avrebbe attraversato un periodo di crisi – si mostra più innamorata che mai.

Sui social di entrambi, infatti, non mancano dichiarazioni d’amore reciproche, foto di famiglia al mare e adesso anche le prove di una fuga super romantica. “Bello anche al buio”, ha scritto un paio di giorni fa la Chiatti mentre fotografava il marito seduto alla scrivania. E ancora: “La famiglia è uno dei capolavori della natura… noi”: questa la didascalia di uno scatto in spiaggia con i figli Enea e Pablo. “Ore magiche”, scriveva invece Bocci a corredo di una foto sul bagnasciuga al tramonto con la moglie, intenta a giocare con la sabbia insieme ai figli.

