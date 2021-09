Gf Vip, Alfonso Signorini cerca il caos: nella casa Amedeo Goria, ricordate lo scorso anno?

04 settembre 2021 a

Tolti i panni di giornalista sportivo in tv, Amedeo Goria adesso è pronto a vestire quelli di nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, in onda dal 13 settembre su Canale 5. Lo scoop arriva dal sito di Davidemaggio.it. La vita privata di Goria è stata spesso al centro del gossip, soprattutto per via del matrimonio con Maria Teresa Ruta. I due si sono sposati nel 1987 e hanno avuto due figli: Guenda e Gianamedeo. Poi, però, c'è stata la separazione intorno alla metà degli anni ‘90 e infine il divorzio nel 2004.

All'epoca il gossip parlò soprattutto di presunti tradimenti di Goria ai danni dell’allora popolare conduttrice Ruta. E non solo: i due genitori furono anche etichettati come “assenti” nelle vite dei loro figli. La loro travagliata storia venne fuori l'anno scorso, durante l'ultima edizione del Gf Vip. Tra i concorrenti, infatti, c'erano proprio Maria Teresa e la figlia Guenda. E così tutto è tornato a galla.

I rapporti in famiglia erano così rovinati che la figlia Guenda l'anno scorso ha pubblicamente accusato il padre di non esserci mai stato e persino di non essere un genitore esemplare. Usò parole piuttosto forti, che costrinsero lo stesso Amedeo a intervenire. In una delle puntate serali, infatti, il giornalista entrò nella casa per confrontarsi con figlia ed ex moglie e provare a riportare il sereno in famiglia. Ora a varcare la porta rossa sarà lui. E chissà che non si scatenino nuove faide familiari.

