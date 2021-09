Sonia Bruganelli, tacco a spillo in barca: una foto sensazionale, lusso e provocazione

04 settembre 2021 a

Tempo di ricordi, per Sonia Bruganelli. Tempo per riproporre foto che arrivano dal passato, il tutto mentre si avvicina il suo esordio televisivo al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini dove parteciperà in veste di opinionista, insieme ad Adriana Volpe.

Ma si diceva, i ricordi. Già, la moglie di Paolo Bonolis, su Instagram, rilancia la foto che potete vedere qui sotto. "Due anni fa... Ora mi sembra un ricordo lontano anni luce", commenta la Bruganelli con un velo di malinconia. E nella foto, come sempre, c'è molto lusso: eccola all'interno di una barca. E la Bruganelli sfoggia un look assolutamente irresistibile: vestito elegantissimo bianco e nero con spalline argentate, gambe nude, scarpe altrettanto argentate e con un vertiginoso tacco a spillo. Semplicemente meravigliosa.

