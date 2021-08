Sonia Bruganelli, l'ultima provocazione: camicetta beige e... scollatura totale, una foto incendiaria

09 agosto 2021 a

Regina dei social, dove continua ad essere regina indiscussa. E non solo per le polemiche. Si tratta di Sonia Bruganelli, la bellissima moglie di Paolo Bonolis, la quale ha recentemente zittito gli haters che la attaccavano per il jet privato, che è un lusso che si permette per aiutare la figlia, malata. E ancora, ha fatto discutere lo scatto in cui la prossima opinionista del Grande Fratello Vip si è fatta ritrarre al lavoro mentre un'estetista le curava i piedi.

Insomma, sempre al centro dell'attenzione. Sempre discussa. E ora torna a farsi notare per uno scatto piccantissimo pubblicato ovviamente sul suo profilo Instagram: "Un po’ distratta e un po’ attenta , un po’ bianca un po’ nera", scrive la Bruganelli a corredo di una foto. E che foto, la potete vedere qui sotto: sguardo fisso in camera e super-seducente, ma soprattutto quella camicetta beige che si apre in modo pericoloso. Anzi, pericolosissimo...

