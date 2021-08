Sonia Bruganelli, "tre Bonolis meglio di uno". Pubblica questa foto, Instagram in tilt: "Ma è lui?"

20 agosto 2021 a

a

a

Tutti insieme a bordo piscina in un resort: i tre figli di Paolo Bonolis - Stefano, Davide e Silvia - sono stati immortalati dalla moglie del celebre conduttore, Sonia Bruganelli, in uno scatto che ha subito fatto il pieno di like su Instagram. "Tre Bonolis sono meglio di uno", ha scritto sotto alla foto la Bruganelli, che a settembre vedremo in veste di opinionista - insieme ad Adriana Volpe - al Grande Fratello Vip su Canale 5.

A colpire il popolo dei suoi follower non è stato lo scatto. E neanche la didascalia. I suoi seguaci si sono scatenati con commenti entusiasti per un dettaglio in particolare. L'attenzione di molti è ricaduta su Davide, il penultimo figlio di Bonolis. In particolare, non hanno potuto fare a meno di notare quanto sia cresciuto. E non sono mancati deliziosi apprezzamenti sulla sua nuova pettinatura: capelli lunghi e biondi proprio come quelli dei genitori, tirati indietro con effetto bagnato.

"Davide sta davvero bene con i capelli così!", ha scritto un fan. Un altro invece si è soffermato sulla incredibile somiglianza di tutti e tre i figli con papà Paolo: "Direi tutti e tre con una forte impronta Bonolis. Complimenti!". E infine: "Che belli vederli così, sono così belli, adorabili e teneri. Tanta dolcezza!".

