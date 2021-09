Emma Marrone strepitosa su Belen Rodriguez: "Se la ho perdonata? Semmai...", cannonata contro De Martino (10 anni dopo)

04 settembre 2021 a

È uno dei "triangoli" più chiacchierati nella storia del gossip italiano, quello composto da Stefano De Martino, Emma Marrone e Belen Rodriguez, con quest'ultima che "soffiò" il ballerino alla cantante, per poi sposarsi, avere un figlio e lasciarsi. Anni di gossip, insomma. De Martino si invaghì di Belen ad Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 dove si incontrarono. Incontro galeotto e fu ovviamente subito putiferio. Di anni, oggi, ne sono passati moltissimi. Ed Emma torna a parlare di quanto accaduto. E stupisce.

Sui social, infatti, qualcuno le ha domandato se avesse mai perdonato la Rodriguez. Ed Emma Marrone, senza pensarci troppo, ha risposto: "Oddio. Se ho perdonato Belen? Assolutamente sì". Dunque, ha aggiunto: "Ma in realtà non dovevo perdonare lei semmai. Ci mancherebbe altro. Perché ricordiamoci che non ha fatto niente di male", ha rimarcato. Già, forse quello da "perdonare", semmai, sarebbe De Martino, con il quale oggi comunque Emma avrebbe un buon rapporto (dai fatti, sono passati la bellezza di dieci anni).

Da parte di Emma, insomma, un nuovo bel gesto distensivo nei confronti di Belen. Nel novembre 2019, infatti, la cantante diede un bacio alla showgirl in diretta tv, quando la Marrone fu ospite a Tu si que vales. Un bel gesto. Il gesto di chi non porta rancore.

