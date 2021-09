Maria Elena Boschi e Berruti, le foto più spinte: lui la bacia ovunque e... passione da bollino rosso in acqua

04 settembre 2021 a

a

a

Ufficialmente le foto più spinte di Maria Elena Boschi che si siano mai viste. Scatti clamorosi pubblicati dal rotocalco a tutto gossip Diva e Donna e che la ritraggono a Ponza, insieme al suo fidanzato Giulio Berruti. Eccoli, i due piccioncini più innamorati che mai, mentre si concedono un bacio in acqua dove la passione scoppia, selvaggia e incontenibile. Baci appassionatissimi, corpi che si avvinghiano, baci e chi più ne ha più ne metta.

L'ex ministro del governo Renzi, oggi capogruppo alla Camera di Italia Viva, sfoggia un costume nero. Berruti da par suo un boxer azzurrino. E sul bagnasciuga vengono immortalati così come potete vedere negli scatti in questo articolo. L'attore, travolto dalla passione, la bacia in tutto il corpo. Il tutto prima che i due si concedano un giro in moto d'acqua, quella su cui sono appoggiati per dar sfogo al loro amore.

Insomma, la storia procede a gonfie vele e ancora una volta i paparazzi la immortalano, circostanza che sembra interessare relativamente a Boschi e Berruti. Recentemente, la renziana aveva confessato di pensare al matrimonio: "Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due...", ha affermato sibillina. E magari, un giorno, Giulio si convincerà: il feeling e la passione non mancano. Anzi...

"Marca il territorio, tenerezza". La Lucarelli ridicolizza Maria Elena Boschi: petto nudo e non solo, occhio a questa foto | Guarda

Mentre Maria Elena Boschi è alla Camera... Occhio, dove (e con chi) hanno pizzicato il suo Giulio Berruti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.