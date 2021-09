Grande Fratello Vip, sfregio a Caterina Balivo: "Spero di non trovarla in casa". Gossip scatenato: cos'è successo tra lei e l'ex Miss

07 settembre 2021 a

Il Grande Fratello Vip non è ancora cominciato ma è già l'ora delle polemiche tra i "famosi". Ad accendere la miccia l'ex Miss Italia Manila Nazzaro che alla domanda su chi non si vorrebbe ritrovare nella casa ha risposto papale papale, facendo il nome: Caterina Balivo.

Sui social, ovviamente, si scatena un terremoto. "E va beh, simpatie e antipatie ci sono", ha spiegato la Nazzaro, attirando su di sé commenti benevoli da chi ne ha apprezzato la sincerità (merce rara in un mondo come quello della tv sembra vietato criticarsi tra colleghi, non si sa mai che le strade - e i favori - si possano incrociare), ma anche critiche da chi la accusa di scarso garbo. Peraltro, la rivalità tra Manila e Caterina è assolutamente un fatto privato, e ha colto di sorpresa anche i telespettatori dalla memoria lunga e più attenti al gossip dietro le quinte.

Le loro strade professionali però hanno un punto di contatto ben preciso: nel 1999 entrambe parteciparono a Miss Italia. La Nazzaro vinse, la Balivo arrivò "solo" terza. "Durante il concorso non abbiamo mai legato - aveva spiegato tempo fa l'ex reginetta -. Io sognavo di diventare una conduttrice mentre lei voleva fare la giornalista. Lei è stata più fortunata di me e ha saputo fare le scelte al momento giusto. Io ho preferito a inizio carriera il matrimonio e la maternità, lei invece certe scelte le ha fatte a carriera avviata".

Negli ultimi mesi, però, la più attiva nel mondo dello spettacolo è proprio la Nazzaro, compagna dell'ex calciatore di Bari, Fiorentina e Rangers di Glasgow Lorenzo Amoruso insieme al quale ha partecipato anche a Temptation Island nell'estate 2020. La Balivo invece, non senza polemiche, ha lasciato Vieni da me, il suo talk pomeridiano di grande successo su Rai1, dedicandosi alla famiglia in attesa di una proposta più allettante da viale Mazzini, magari uno show in prima serata. Proposta che finora non è ancora pervenuta.



