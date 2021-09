Daniele Bossari e Filippa Lagerback, clamorosa decisione della figlia Stella: a soli 18 anni...

08 settembre 2021 a

Una decisione sorprendente, quella della figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback. Già, Stella Bossari ha soltanto 18 anni ma ha scelto di andare a vivere con il fidanzato, Riccardo. I due, infatti, sono innamoratissimi. Una bella storia d'amore coronata dal sogno di vivere insieme subito dopo la maggiore età, insomma piuttosto presto per le abitudini in Italia.

"Un nuovo inizio!", ha scritto Stella, ritratta tra gli scatoloni della nuova casa, a Milano, mentre bacia il fidanzato. E ancora, ha aggiunto: "Prima sera nella casa nuova: cenetta sul pavimento, candele, musica e amore". E i genitori, riferisce Oggi, hanno reagito più "alla svedese" che alla italiana alla decisione della figlia: insomma, nessun problema per il fatto che sia uscita di casa così presto.

Bossari e la Lagerback si mostrano felici e accompagnano la figlia nell’appartamento con il cane di casa Whisky. “A 18 anni ho fatto una valigia, partendo per Milano per un anno sabbatico, prima dell’università", racconta la modella e conduttrice ai suoi seguaci su Instagram. "Se avessi saputo di stare via 30 anni (trenta! questo settembre l’anniversario!) forse ne avrei prese almeno due... o di più, come te cuore mio. Buona fortuna amori...", conclude la Lagerback in un toccante messaggio di auguri rivolto alla figlia.

