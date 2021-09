Valentina Nappi sconcerta l'Italia: "Smettete di vaccinarvi, così ci rinchiudono in casa e...". Siluro "a forza di p***pe"

09 settembre 2021 a

Una provocazione che non va giù ai no vax. Valentina Nappi è la attrice italiana di cinema a luci rosse più "impegnata politicamente". Sui social non mancano le sue esternazioni, tra il serio e il faceto, contro Matteo Salvini, Giorgia Meloni o la Lega. E da mesi combatte anche una battaglia senza esclusione di colpi (bassi) a favore del vaccino contro il Coronavirus. In questi giorni caldissimi, in cui si è iniziato a parlare con insistenza di obbligo vaccinale (tema rilanciato dal premier Mario Draghi, che ha spiazzato anche Salvini e il Movimento 5 Stelle) e di estensione del Green pass, hanno spopolato su Twitter gli hashtag #quartadose e pure #Norimberga2, parola d'ordine di no vax e No Green pass che vorrebbero processare virologi e governanti italiani proprio come accadde ai gerarchi nazisti dopo la caduta di Hitler e la caduta della Germania. Un parallelo ardito e delirante, non c'è che dire.

La Nappi decide allora di entrare nella contesa a modo suo, come un elefante (sexy) in una gioielleria. Via al cinguettio social: "Ragazzi, non vi vaccinate. Se ci facciamo qualche altro lockdown con tutte le pi***e che vi fate divento ricca. #quartadose". Come darle torto, visto che durante i mesi chiusi in casa causa pandemia i click dei siti per adulti si sono moltiplicati in modo esponenziale.

La cosa divertente è che al tweet della Nappi qualche no vax abbandona gli insulti per cercare di convincerla in maniera civile e "scientifica" (per quel che si può) riguardo ai dubbi sul siero. Battaglia impossibile da vincere, visto che Valentina è una pasionaria dei vaccini anche dietro la macchina presa: "Sto facendo una guerra nel p***no per entrare solo su set dove sono tutti vaccinati - spiegava qualche giorno fa sempre sui social -. Principale motivo? Non ho voglia di perdere tempo. Se qualcuno risulta positivo restiamo tutti bloccati in quarantena". Qualche fan ringrazia e semplicemente preferisce buttarla in caciara: "Stai tranquilla siamo sempre operativi".

