Giulia De Lellis senza trucco, "il mio calvario è tornato": le foto del problema al volto che la perseguita

Giulia De Lellis si mostra così com'è, senza trucco. L'influencer, da tempo in lotta con l'acne, ha voluto mandare un chiaro messaggio a tutti i suoi ammiratori. "Alla mia pelle – ha scritto sul social - A questa instancabile stron** che poco più di un anno fa si è ammalata di acne e ne ha viste davvero di tutti i colori, sfumature di rosso soprattutto, pruriti vari, sfoghi, farmaci da star male e quantità di trucco inspiegabili. Un anno fa circa è iniziato il mio calvario con l’acne e questi scatti rappresentano gli up&down che ha subito. Senza filtro, senza inganno".

La De Lellis ha usato di tutto, dicendosi grata a Photoshop come nessuno mai. Ora però, a distanza di un anno il problema sta tornando: "Era davvero pesante in certi momenti guardarmi allo specchio. Tutt’oggi lo è quando mi sveglio male. Ma alla fine ho capito il farmaco più forte, l’unico che posso davvero consigliare, il migliore per me, senza effetti collaterali: l’amore". Una tenerissima dedica al fidanzato Carlo Gussalli Beretta.

"Questi scatti - ha proseguito - non erano neanche nel mio telefono, sono foto fatte dal mio fidanzato a cui sarò per sempre grata per essermi stato vicino in questi mesi. Grata per avermi scoperto il viso quando lo nascondevo con i capelli. Per avermi fatta struccare ogni volta che eravamo insieme perché consapevole che il trucco in quel momento non sarebbe stato d’aiuto. Grata per avermi sempre guardata negli occhi quando tutti non ci riuscivano più perché il mio viso faceva impressione. Per non aver mai smesso di accarezzarmi. Per avermi fatta sentire ancora bella… Sono grata agli amici, la famiglia, il mio team perché sopportare una come me non è facile di base, figuriamoci con l’ormone girato". Poi la più ottimista delle conclusioni. Per la De Lellis infatti tutto si sistemerà. Basterà un po' di pazienza e un bravo dottore.

