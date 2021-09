Maneskin, Victoria De Angelis vamp senza reggiseno sul palco: Vienna in tilt, fuori tutto in pubblico

13 settembre 2021 a

a

a

Una sempre più scatenata Victoria De Angelis sta diventando la "regina" del gossip rock'n'roll. La bassista dei Maneskin è senza ombra di dubbio la donna-copertina della band romana rivelazione del 2021 (non solo in Italia, ma nel mondo), e gareggia con il carismatico cantante Damiano David a suon di provocazioni glam.

A seno nudo per tutto il concerto: clamorosa Victoria, roba da bollino rosso sul palco dei Maneskin | Guarda





Dopo le paparazzate con la sua, si dice, nuova fidanzata, la biondina è protagonista sui social grazie a una esibizione live decisamente incendiaria. I Maneskin suonano a Vienna, e forse per scaldare il pubblico austriaco notoriamente non proprio "mediterraneo" si presenta con una maglietta nera a rete (e a maglie abbastanza larghe), soprattutto senza reggiseno, e con gli attillatissimi pantaloni neri di ordinanza.

La platea del Nova Rock Festival esplode, e non solo per le note del nuovo singolo tormentone I wanna be your slave. I ragazzotti capitolini sfoderano tutto il loro armamentario sensuale, tra ammiccamenti, baci ed evoluzioni.

"Vi sembra poco?". La foto choc alle parti intime: la fidanzata di Damiano dei Maneskin si mostra dopo l'intervento | Guarda

A un certo punto Damiano, icona contemporanea di sensualità "trasversale" e molto, molto liquida, indossa un reggiseno e Vic gli si avvicina per baciargli il décolleté. Il tutto tra i boati degli astanti e immortalato, ça va sans dire, tra le Stories della pagina Instagram della De Angelis. Dalla "simulazione di rock band" alla "simulazione di atti sessuali in luogo pubblico", il passo è breve.

"Vi sembra poco?". La foto choc alle parti intime: la fidanzata di Damiano dei Maneskin si mostra dopo l'intervento | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.