Maneskin, Victoria De Angelis beccata così in strada: con chi l'hanno paparazzata

04 settembre 2021 a

Vanno a gonfie vele le cose per Victoria De Angelis, l'affascinante bassista dei Maneskin. Oltre ai successi che sta collezionando con la sua band, la musicista sembra essere molto soddisfata anche della sua situazione sentimentale. Pare infatti che Victoria si sia fidanzata, ormai da qualche settimana con una ragazza. Le due sono state paparazzate in giro per Roma dal settimanale Gente. Eccole mentre portano a spasso Chili, l'amatissimo cagnolino della bassista. Secondo quanto riporta il giornale le ragazze starebbero già convivendo.

O meglio, non è ancora ben chiaro se Victoria e la fidanzata stiano già vivendo sotto lo stesso tetto o se stanno semplicemente facendo le prove generali. Per ora sappiamo solo da Gente che le due sono state immortalate mentre uscivano dall'appartamento di Vic. Altro indizio: la fidanzata, di cui ancora non si sa nulla, nemmeno il nome, dopo aver salutato Victoria prende in consegna Chili e, dopo averlo portato un po' in giro, rientra in casa.

Insomma, non è una storiella. Victoria e la fidanzata, con i loro atteggiamenti, dimostrano di fare sul serio. La relazione è partita bene, sembra solida e tra le due si percepisce una bella complicità. Di sicuro, per la bassista dei Maneskin questo è un periodo fantastico.

