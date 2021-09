Flavia Vento, la sconvolgente confessione: "Sono entrata in Scientology. E con Tom Cruise..."

14 settembre 2021 a

Ritorno in tv per Flavia Vento. La showgirl parteciperà al programma Back to school condotto da Nicola Savino. Qui, su Italia Uno, si cimenterà con l'esame di quinta elementare: "Andrò a scuola con due insegnanti – ha svelato in un'intervista al sito Mowmag.com - che saranno bambini delle elementari. Alla fine farò l’esame supervisionata da loro". Ma è un'altra notizia ad attirare maggiormente l'attenzione. Si tratta del suo ingresso in Scientology, un'associazione religiosa controversa e finita spesso al centro della polemica.

"Non pensavo di generare tutto questo interesse - ha ammesso per poi scendere nel dettaglio. È una cosa normale. Scientology è una cosa che studia la mente. So che si parla di setta ma non è assolutamente vero. Io sto semplicemente facendo delle lezioni (…) Scientology si basa proprio sulla cura della mente: noi abbiamo una mente analitica e una mente reattiva. Tutti i nostri traumi che abbiamo vissuto nell’infanzia sono immagazzinati dentro al cervello di ognuno di noi. Grazie alla tecnica usata da Scientology si arriva alla rimozione di questi traumi".

Il membro più noto dell'associazione è Tom Cruise. Proprio con l'attore la Vento pensava di messaggiare tempo fa. Peccato però che si trattasse di un falso: "Ora è single da quanto ho capito. E anche io lo sono. Da 11 anni ormai. Non solo single, pure casta! Quindi… Why not, Tom? Non so se lo posso dire… Però, insomma: a un certo punto, Tom Cruise mi ha scritto su Twitter e io ero certa che fosse lui anche perché mi mandava delle foto. Abbiamo parlato per due mesi, poi ho capito che si trattava solo di un profilo fake. Ci sono rimasta molto male", ha concluso amareggiata.

