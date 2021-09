Kendall Jenner completamente senza veli e appesa: la foto da bollino rosso che scatena la polemica

16 settembre 2021 a

Una campagna pubblicitaria che fa parlare. Che dà scandalo. Si tratta dell'ultima campagna del brand Jacquemus, la cui protagonista è la meravigliosa Kendall Jenner, testimonial d'eccezione per la collezione autunno-inverno. Obiettivo del marchio, con assoluta probabilità, era quello di stupire. Obiettivo ampiamente raggiunto. Ma con scontata polemica.

La ragione? Negli scatti realizzati dal celebre fotografo Drew Vickers, Kendall Jenner appare completamente nuda (eccezion fatta per una borsetta, un paio di calze rosa e delle scarpe altrettanto rosa. Ma soprattutto è... appesa. Già, appesa e senza veli. Non il massimo, al tempo del #metoo: la donna oggetto, per definizione. Scatto, va detto, ad altissimo tasso erotico,

