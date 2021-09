Fedez "umiliato" da Chiara Ferragni e dal figlio Leone. Sentono la nuova canzone, reagiscono così

24 settembre 2021 a

Dura la vita degli influencer Fedez e Chiara Ferragni, sempre sotto i riflettori (volontariamente). Ma ancora di più quella dei figli, i piccolini Leone e Vittoria, che vorrebbero godersi le loro giornate di giochi e bisticci e che invece si ritrovano simpaticamente coinvolti nel "business" dei genitori. E a volta finisce male. Il rapper milanese su Instagram condivide uno dei tanti momenti di intimità "social", servita in pasto a milioni di followers.

Ma dietro il tranquillo tran tran familiare stavolta ci sono musica e affari Federico Lucia (questo il suo nome all'anagrafe), dopo aver servito un antipasto del suo prossimo singolo Meglio del cinema sotto forma di serenata alla moglie, stavolta decide di far ascoltare il pezzo all'intera famiglia riunita in soggiorno.

"Fan siete pronti per questo ascolto in esclusiva solo per voi?", chiede con entusiasmo il papà. La Ferragni e Vittoria esultano, "Sììììì". Ma Leone non la pensa come loro e si immusonisce a tempo di record. "No!", ripete, prima di alzarsi e avviarsi con fare minaccioso verso la parete. Gioco interrotto, e non è mai una buona notizia per un bimbo.

Quando partono le note e il papà inizia a cantare, il primogenito dei Ferragnez si tappa addirittura le orecchie e scappa via, mentre mamma Chiara guarda l'obiettivo dello smartphone del marito e reagisce con una smorfia perplessa. E a domanda secca di Fedez, "Ti piace amore?" la risposta di Leone è inequivocabile e lapidaria: "No! Non mi piace". Una sentenza che strappa un sorriso anche alla Ferragni, mentre Fedez resta solo soletto.

