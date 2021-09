Hoara Borselli e Walter Zenga, la vera causa della loro rottura: "Maschio idiota", dopo 20 anni sfogo clamoroso

24 settembre 2021 a

A fine anni 90 Walter Zenga e Hoara Borselli. Lui, ex portiere dell'Inter e della Nazionale, lei showgirl e attrice di 16 anni più giovane. Un amore travolgente, finito perché, parola dell'ex calciatore oggi allenatore, lui è stato "un maschio idiota". Per lei Walter lasciò la moglie Roberta Termali, altro volto molto noto della tv italiana, un'altra coppia che ha fatto la storia del binomio calciatore-donna dello spettacolo. Poi, dopo sei anni, nel 2002, la loro relazione è giunta al capolinea. Per una volta, però, niente scandali o tradimenti (per dirla col brusco e talvolta brutale gergo del gossip, "corna"). Ma semplici e fisiologiche differenze di "orizzonti", forse in parte anche dovute all'età e alle fasi della vita che Walter e Hoara stavano affrontando.

Lei, nelle varie interviste tv, da Caterina Balivo a Massimo Giletti, ha sempre confermato di essere stata trattata "come una regina" da Zenga, e che il loro rapporto ora si è trasformato in una splendida amicizia, e dal 2009 è sposata con Antonello Costigliola, da cui ha avuto due figli (Margot nel 2009 e Daniel nel 2012). Lui, Zenga, ha da anni una nuova compagna, la terza moglie Raluca Rebdea, ma conferma l'affetto che ancora lo lega alla ex e individua la vera causa di quella rottura, che non è da addebitare alla fine dell'amore: "Da maschio idiota l’ho messa di fronte a un aut aut".

"Tra di noi - ha spiegato Zenga in una intervista al settimanale Nuovo - non ha funzionato il fatto che io, da maschio idiota, l’avessi messa di fronte a un aut aut. Quando a lei hanno proposto di recitare nella soap Centovetrine, le ho detto che doveva decidere se accettare o stare con me e lei giustamente ha scelto la sua carriera. Se potessi tornare indietro - conclude sorprendendo i lettori - seguirei Hoara come aveva fatto lei qualche anno prima, mollando tutto per trasferirsi a vivere in America con me. Ma a 40 anni non avevo ancora la maturità di oggi".

