Luana Ravegnini e Claudio Lippi, "perché tra di noi è finita". Una dolorosa verità dopo 24 anni

Luana Ravegnini è pronta a tornare in tv con Check-Up su Rai Uno ed è tornata a parlare della sua relazione con Claudio Lippi. "Tra noi è finita perché avevamo aspettative di vita troppe diverse. Lui era molto più grande di me, era già un professionista realizzato, con tante esperienze alle spalle. Io ero giovane, avevo voglia di formare una famiglia, ma lui aveva già due figlie e un matrimonio alle spalle”. I due sono stati insieme dal 1991 al 1997. La presentatrice Rai ci ha tenuto a precisare che non è vero, come è stato scritto all’epoca, che Lippi ha lasciato la sua famiglia per Luana. L’incontro con la Ravegnini è avvenuto successivamente, quando Claudio era già un uomo libero.

“Ci siamo lasciati senza rancore anche se, dal giorno del nostro addio, non ci siamo mai più incontrati, neppure per caso. E un po’ mi dispiace: perché l’affetto nei suoi confronti è rimasto e gli auguro il meglio”. Dopo l’addio a Claudio Lippi Luana Ravegnini ha conosciuto l’attuale marito, l’imprenditore Renato Della Valle, per il quale ha deciso di abbandonare per un decennio il mondo della televisione. Nel 2011 l’uomo ha ricevuto una importante offerta di lavoro per Londra e la Ravegnini l’ha seguito con la figlia Adele Maria che all’epoca aveva 8 anni.

La Ravegnini ha ammesso che i primi tempi a Londra non sono stati facili ed è stata dura ambientarsi in una città, in un nazione, del tutto nuova. Come capita a tanti italiani all’estero la Ravegnini si sentiva spaesata e sentiva molto la mancanza dell’Italia. Poi, a poco a poco, è riuscita ad ambientarsi. Ora che la figlia è cresciuta Luana Ravegnini ha accettato la proposta della Rai di condurre Check Up su Rai Due, ogni sabato mattina. Il format doveva essere inizialmente condotto da Elisa Isoardi ma poi l’azienda ha optato per la Ravegnini che, tra l’altro, ha una laurea in Odontoiatria.

