Paola Ferrari, bikini bollente di fine estate: "Niente filtri", curve da sballo a 60 anni

Paola Ferrari in bikini incanta i suoi fan sui social. Lo scatto pubblicato dalla giornalista sportiva su Instagram ha lasciato tutti senza parole. La regina del calcio televisivo mostra un corpo mozzafiato in costume. A fare da sfondo una barca e il mare. "Niente filtri. Solo mare e sole", ha scritto la Ferrari nella didascalia a corredo della foto. Adesso, insomma, i tifosi italiani non sono incantati solo dal suo charme sul piccolo schermo. Un carisma messo in mostra in diverse trasmissioni, come La Domenica Sportiva e 90º minuto.

Guardando i commenti, qualcuno ha scritto: "Veramente divina". Qualcun altro invece: "Sei una dea". E ancora: "Grande persona, grande giornalista, stupenda donna. La prova che la naturalezza batte tutto". Di recente, inoltre, la giornalista è stata vittima di un profilo fake. Qualcuno su Facebook ha usato il suo nome per prendere di mira alcuni colleghi, tra cui Lele Adani.

Dopo che si è sparsa la voce dell’ingaggio dell’ex calciatore da parte della Rai, l’account fake della Ferrari ha scritto: “Vogliono proprio distruggere la tv di Stato”. A quel punto la vera Paola Ferrari è stata costretta a intervenire: "Smentisco categoricamente il fake che sta girando in rete. A me Adani piace moltissimo. Ci uscirei anche a cena”.

