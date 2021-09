Lapo Elkann, paparazzata clamorosa: ecco con chi e dove è stato beccato

27 settembre 2021 a

Lapo Elkann beccato al ristorante per festeggiare il compleanno della sorella Ginevra Elkann. Il rampollo era in compagnia, oltre che della sorella, della fidanzata portoghese Joana Lemos, grande sportiva, motociclista ed ex pilota di rally. A immortalarli seduti nel noto ristorante della deliziosa piazzetta de' Ricci in pieno centro storico di Roma Rino Barillari. Inizialmente i tre sembravano alquanto infastiditi, tanto che Lapo ha fatto ricorso alle mani alzate per tentare di coprirsi il volto, inutilmente.

A nulla sono serviti neppure i rimproveri e qualche attimo di nervosismo, Barillari ha continuato tra un flash e un altro. Il Messaggero parla di una serata intima con un menu a base di pesce e, per finire, una buona torta di frutta. Nel mezzo i regali ovviamente: mazzi di rose rosse e bianche e peluche. D'altronde non è una novità l'affetto del nipote di Agnelli alla sorella.

Proprio Lapo su Twitter cinguettava: "Sei la migliore sorella del mondo, ti auguro un bene galattico". E la festa al compleanno ne è la riprova: dopo un po' di contrarietà da parte degli Elkann e della Lemos, ecco che i tre si sono rassegnati. Con il sorriso però. Immortalato ovviamente da Rino Barillari.

