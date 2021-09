Chiara Ferragni, crisi di pianto al fianco del figlio: "Distrutta, mai vista così". Panico-Fedez

28 settembre 2021 a

Si sprecano i siparietti da casa Ferragnez, la più seguita sui social dagli italiani e non solo. A diventare virale nelle scorse ore è stata una serie di stories pubblicate su Instagram in cui Chiara Ferragni si lascia andare all’emozione e alle lacrime durante la visione di Toy Story. La commozione dell’imprenditrice digitale non viene però compresa da Leone, il figlio di tre anni.

In pratica la Ferragni stava trascorrendo la serata in casa con Fedez e il piccolo, guardando ancora una volta Toy Story, che è uno dei film preferiti dal figlio e Dallas stessa influencer. A un certo punto l’imprenditrice scoppia in lacrime, scatenando la contrarietà di Leone: “Mamma non c’è niente da piangere, non c’è niente”, ha esclamato un po’ infastidito. Allora la Ferragni ha provato ad abbracciarlo, ma lui si è divincolato subito. “Chiara piange e Lello se ne sbatte”, è stata la chiosa ironica di Fedez.

A proposito della coppia più seguita d’Italia, nelle ultime ore è diventato virale anche un altro post che li riguarda. Fedez ha infatti pubblicato uno scatto con la supermodella Gigi Hadid, accompagnandolo con la seguente didascalia che ricalca il suo ultimo singolo: “Giuro mi fai venire voglia di futuro… ah no”. Immediato è arrivato il commento ironico e pungente della Ferragni: “Giuro mi fai venire voglia di divorzio”, con tanto di faccina che ride.

