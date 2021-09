Sylvie Lubamba, l'indiscrezione di Dandolo: "Ha fatto pipì per strada proprio davanti a lei". Sconcertante

28 settembre 2021 a

"Dite a Lubamba che potrebbe anche astenersi dal fare pipì per strada durante la settimana della moda milanese davanti alla sua nuova 'amica del cuore'": la bomba - sganciata da Alberto Dandolo su Dagospia - riguarda Sylvie Lubamba, lanciata nel 2004 da Piero Chiambretti nel suo show Markette. La showgirl ha preso parte a diversi eventi durante la Milano fashion week, come per esempio la sfilata di Regjina, i cui abiti hanno riscosso un notevole successo attirando l’attenzione degli ospiti presenti.

Non è dato sapere chi sia questa "amica del cuore" citata da Dandolo. Si sa soltanto che fosse insieme alla Lubamba a Milano. Qualche mese fa si era parlato di Sylvie dopo un'esplosiva intervista concessa a Dagospia. La showgirl aveva parlato di un suo lungo periodo di castità, durato ben 7 anni: “E' dall’estate 2014 che non ho rapporti con un uomo - aveva detto a D'Agostino -. Attualmente vivo in uno stato di grazia. I piaceri della carne per il momento non sono una priorità".

Poi aveva anche ammesso di aver ricevuto "proposte da uomini facoltosi in cambio di una nottata di sesso smodato”, ma a tal proposito aveva affermato: “Voglio che si sappia che Sylvie Lubamba, nonostante nell’immaginario collettivo sia sempre stata considerata una donna libidinosa e vogliosa, è il contrario di ciò che appare”. E ancora: "Detesto ogni forma di contatto fisico. Auspico che questa lunghissima fase di rifiuto di copulare, si risolverà con l’incontro del grande amore". Che la situazione adesso sia cambiata?

