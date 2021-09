Chiara Ferragni, spacco siderale super-sexy? Non proprio: lì sotto... un dettaglio sconcertante | Guarda

30 settembre 2021 a

a

a

Sexy sì, ma anche Chiara Ferragni ha degli scheletrini nell'armadio. La differenza è che lei, regina di Instagram e del fashion mondiale, ha addirittura il coraggio di esibirli facendo diventare una "debolezza" un clamoroso punto di forza. Non stiamo parlando dei copri-cap***i d'oro esibiti in giro per Parigi alla più prestigiosa Settimana della moda mondiale. Un "colpo di testa" che ha provocato anche la reazione scomposta (via social, ovviamente) del marito Fedez, bloccato a Milano.

Video su questo argomento Chiara Ferragni fa "irruzione" al Festival della filosofia: "L'arte di vendere", i pensatori si inchinano alla influencer





No, molto molto peggio. Anche l'ex blogger diventata famosa da ragazzina con il marchio Blonde Salad, e oggi imprenditrice vera e propria, fa i conti con il classico, impresentabile, imbarazzante calzino bianco. Nemmeno il fantasmino, da nascondere sotto qualche sneaker all'ultimo grido.

No, il calzino sportivo di spugna. Sfoggiato sotto un pazzesco e sensualissimo abito rosso, con spacco siderale che mette in mostra le sue gambe. La foto pubblicata su Instagram ha fatto il giro della Rete, come prevedibile, e non si può certo pensare a una "svista" visto che ogni post vale migliaia di euro e la Ferragni da quel punto di vista non può permettersi di sbagliare una mossa.

"Mi fai venire voglia di divorzio". Chiara Ferragni brutale contro Fedez: la foto che fa scattare la rissa | Guarda

Certo, qualcuno azzarda che la bella Chiara da Cremona si sia semplicemente dimentica, durante il cambio d'abito parigino, di sfilarsi il calzino che completava il look casual da hotel. No, perché è proprio il lato rosa dei Ferragnez a rivendicare con orgoglio la scelta stilistica: "Red lips, red dress and a hole in my sock", scrive a corredo dello scatto. Vale a dire: labbra rosse, vestito rosso e un buco nel calzino. A questo punto, non resta che dirle: complimenti per il coraggio, lei può.

Crisi di pianto al fianco del figlio, Chiara Ferragni distrutta: "Mai vista così". Il panico di Fedez

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.