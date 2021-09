Melissa Satta a Sky, bordata della ex Alessia Tarquinio: "Non è una giornalista. Chi si deve vergognare"

14 settembre 2021 a

Ha fatto molto discutere l'esordio di Melissa Satta al "Club" di Sky Sport, il programma di approfondimento calcistico condotto da Fabio Caressa. Già, l'ex velina non è sembrata del tutto a suo agio, nonostante vecchie partecipazioni a programmi sportivi. Ma ora, a far rumore, è il clamoroso attacco a Sky e alla Satta di Alessia Tarquinio, ex proprio di Sky e passata in forze ad Amazon per seguire la Champions League.

Un attacco che però è molto più rivolto all'emittente satellitare, tanto che la Tarquinio difende la Satta dagli insulti, orribili, ricevuti dopo l'esordio a Sky Calcio Club: "Vi pregherei di smetterla, per un semplice motivo: lei non è una giornalista sportiva, nella vita ha scelto di fare un altro mestiere", sottolinea.

La Tarquinio attacca con una serie di stories su Instagram, dove chiama in causa la discrezionalità del direttore o del responsabile della trasmissione: "Per loro evidentemente la sua figura era attinente e poteva portare qualità o qualsiasi altra caratteristica al programma". E ancora, picchia durissimo: "Mi fa riflettere da tempo quale tipo di considerazione ci sia della giornalista sportiva all’interno di una redazione e determinati programmi. Come se essere preparate, avere passione, talento e dedizione, non valga assolutamente e possa passare l’idea che questo è un lavoro che possano fare tutti", rimarca Alessia Tarquinio.

Dunque, spiega quale sia la cosa peggiore di questa vicenda. La prima, la risposta dei colleghi uomini: "Siete gelose, invidiose, ma cosa importa, guarda che gnocca, vorreste essere così...". Dunque un appello e un invito alle college: a quelle che "si sentono mortificate" rivolge un metaforico abbraccio. E aggiunge: "Confrontatevi con il vostro direttore e i capiredattori, che saranno tutti uomini. Affrontate il discorso per voi e per le generazione future. Ci sono un sacco di donne che vogliono fare questo mestiere e incontrano una serie di difficoltà".

"Nella mia vita ho sempre parlato delle cose che non mi andavano bene e ho cercato il confronto. Forse per questo non ho fatto questa grande carriera… e mi dispiace non aver visto tutto questo attivismo da parte delle mie colleghe, ma lo capisco perché non siamo tutte uguali". Almeno fino alla prossima puntata", ha concluso la Tarquinio uno sfogo destinato per certo a fare molto rumore.

