Dayne Mello, "stuprata e nemmeno se lo ricorda". L'ultimo orrore al reality brasiliano: com'è ridotta in casa

Continua a tenere banco il caso di Dayane Mello, che sicuramente ha subito delle avances sfociate nelle molestie. Ma a far parlare è soprattutto un presunto stupro, non si sa se solo tentato o anche riuscito, che sarebbe avvenuto all'interno de La Fazenda, un reality brasiliano dagli scarsissimi valori morali e dal tanto alcol a giudicare da quanto si ubriacano i concorrenti.

Il cantante Nego è stato squalificato per le molestie alla modella che ha partecipato anche al Grande Fratello Vip nostrano. Lui si è difeso dicendo che non c'è stato alcuno stupro e arrivando a minacciare di togliersi la vita pur di non essere etichettato come un criminale. Nel frattempo la Mello continua a essere in gioco nel reality, nonostante l'evidente stato confusionale: a distanza di giorni nessuno le ha detto quello che Nego potrebbe averle fatto, anche se lo ha intuito dai lividi che si è ritrovata la mattina dopo.

Adua Del Vesco, la sua migliore amica nel Gf Vip, è intervenuta sui social: "Perché votare per farla rimanere dentro? Non c'è show, gioco, soldi che tengano di fronte a un crimine del genere. Molti di voi si stanno rendendo conto che di fronte avete una donna che è stata vittima di uno stupro e nemmeno lo ricorda? E che il programma, per il quale votate affinché non esca, non le ha raccontato la verità, non le ha dato la possibilità di parlare con un legale, uno psicologo e un medico? Mettetevi una mano sul cuore e siate meno egoisti".

