Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi, foto inequivocabili: dove (e come) li hanno beccati

Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia stanno davvero insieme? Il settimanale Oggi sembra avere pochi dubbi a riguardo, nonostante le smentite dei mesi scorsi arrivate dall’ex velina. Le immagini esclusive pubblicate dalla rivista dimostrano che tra i due è in corso una frequentazione più che assidua, come se fossero due fidanzati. Si vede infatti il fratello di Silvio andare a prendere la Corvaglia per passare insieme il weekend o fermarsi la sera per una cena a due.

Insomma, secondo il settimanale si frequentano eccome e questo sarebbe sintomo di una relazione in corso a tutti gli effetti. Il gossip era esploso lo scorso giugno, quando uscì la notizia secondo cui Berlusconi e la Corvaglia sarebbero innamorati nonostante l’importante differenza di età. In quell’occasione, però, arrivò la smentita secca della bellissima ex velina: “Sono single e con Paolo c’è una lunga amicizia che mi lega alla sua famiglia, al figlio Davide e a sua moglie Matilde. Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che quando succederà voi sarete i primi con cui lo condividerò”.

Da allora non si sono più avute sue notizie sulla sua vita sentimentale, però intanto sono successe diverse cose, come evidenziato dal settimanale Oggi: prima le foto di Paolo e Maddalena in barca in Sardegna, poi quelle a Portofino, i weekend nelle case di campagna dei Berlusconi e infine le immagini appena uscite.

