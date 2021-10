Belen Rodriguez beccata in strada così? "Burina, schiaffo alla miseria": scatta il linciaggio

01 ottobre 2021 a

Belen Rodriguez torna a far parlare di sé. A innescare l'ondata di feroci polemiche contro di lei sono state le sue borse di lusso. Tutto è iniziato quando la showgirl argentina ha pubblicato la foto delle sue borse da viaggio, in occasione di una partenza per un luogo ancora ignoto. Si tratta di un trolley Louis Vuitton in tela del costo di 3050 euro, come spiega TgCom24.

Oltre a quello, si vede pure una borsa birkin di Hermes, il cui valore non è facilmente identificabile. Tuttavia si tratta di una cifra non inferiore a 15mila euro. A corredo dello scatto incriminato solo due parole: "In viaggio". I follower sono rimasti colpiti dalla foto e dalle borse di Belen. E così si sono scatenati con i commenti, non tutti positivi. Se da una parte c'è chi ha ammirato il suo stile e la sue eleganza, dall'altra invece c'è chi ci è andato giù pesante.

Qualcuno, infatti, ha puntato il dito contro la Rodriguez per aver ostentato la sua ricchezza: "Burina", ha scritto un utente. Un altro invece: "Uno schiaffo alla povertà". E ancora: "Qualcuno mi spieghi il significato di questo foto", "Buffona arricchita", "Pensa a chi non può permetterselo". Da parte della showgirl nessun commento.

