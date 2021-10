Carolina Marconi, "ecco i segni del tumore": si spoglia e mostra le cicatrici, immagini forti

02 ottobre 2021 a

È iniziato il mese rosa della prevenzione e Carolina Marconi ha deciso di affrontare l’argomento in maniera forte, ma sicuramente efficace. L’attrice venezuelana naturalizzata italiana sta continuando la sua lotta contro un tumore al seno, per questo ha deciso di condividere sul suo profilo di Instagram uno scatto in bianco e nero in cui mostra ai suoi follower la cicatrice al seno che le è rimasta dopo l’intervento che le ha permesso di rimuovere il brutto male.

Un’immagine forte, che testimonia quanto duramente e a testa alta stia lottando la Marconi, che intanto sta continuando il suo ciclo di chemio terapie, pur potendo gioire per il fatto di essere riuscita ad affrontare la parte peggiore. Siccome ottobre è il mese della prevenzione al tumore al seno, l’attrice ha deciso di rivolgere un appello a tutte le donne, invitandole a controllarsi: “Non rimandate a domani, siate coraggiose e fatevi controllare. Tutto si supera, non abbiate paura, invito tutte a fare prevenzione”.

Poi l’ex gieffina ha ripercorso quello che è successo a lei: “Ero a pezzi, arrabbiata con me stessa e mi dicevo perché ho fatto passare 4 anni? Un po’ anche per paura del Covid mi rifiutavo di andare negli ospedali, non ho fatto prevenzione altrimenti magari tutto questo non sarebbe capitato. Invece sto affrontando la mia battaglia più grande, sempre a testa alta”.

