Lourdes Leon, occhio al pelo: la foto della figlia di Madonna che sconvolge il mondo

Nel mirino ci è finita Lourdes Leon, la figlia di Madonna, la regina del pop mondiale. Nel mirino per... i peli sotto le ascelle, che sfoggia con orgoglio in differenti foto sul suo profilo Instagram. Peli che le sono costati un diluvio di insulti e di provocazioni online. Il peculiare look, Lourdes Leon lo ha sfoggiato ai Met Gala. La modella, 24 anni, ha condiviso una foto che la ritraeva sul red carpet durante l'evento. E l'abito scollato permetteva appunto al pelo di fare capolino.

In calce allo scatto, la figlia di Madonna ha lanciato il suo messaggio: "Normalizza senza discutere del ciclo del corpo di una donna! PENSA prima di fare commenti insensibili e misogini!". Quindi, dopo le critiche Lourdes ha ricevuto anche molti messaggi di supporto sul post, tra i quali quello di un utente che ha scritto: "Quello che stai facendo è togliere potere al patriarcato". Forse, in questo caso, il supporter aveva un po' esagerato...

