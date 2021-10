Mauro Icardi, corna a Wanda Nara? Ecco Eugenia Suarez: pazzesca, le foto da bollino rosso dell'amante

17 ottobre 2021 a

"Hai rovinato una famiglia per una tro***". La bomba la sgancia Wanda Nara: Mauro Icardi la ha tradita e lei spiattella tutto in pubblico. Dunque, conferma anche ai media argentini: "Mi sono separata". Addio all'attaccante del Psg, di cui tra l'altro la bionda Wanda è anche procuratrice. Il tutto in una serie di convulse comunicazioni su Instagram, prima pubblicate, poi cancellate e dunque ripubblicate. Il caos totale.

Ma non è tutto. È infatti filtrato anche il nome della donna con cui Icardi la avrebbe tradita: si tratta di Eugenia Suarez, a cui Wanda Nara ha infatti subito tolto il follow. Si tratta di una meravigliosa modella, cantante e attrice, una assoluta celebrità in Argentina, classe 1992. Insomma, sarebbe lei la pietra ello scandalo. Qui in calce, alcune delle (clamorose) foto postate su Instagram dalla donna, in questo momento, più odiata da Wanda Nara.

