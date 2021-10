Wanda Nara, telefono di Icardi hackerato: scopre questo messaggio bollente. Fuori tutta la verità

19 ottobre 2021 a

Stanno per divorziare Wanda Nara e Mauro Icardi? Dopo il presunto tradimento dell’attaccante del Psg con l'attrice Eugenia Suarez, Wanda Nara ha mostrato sul suo profilo Instagram la foto della sua mano senza anello e ha smesso di "seguire" suo marito. In Argentina sono convinti che i due si starebbero separando. Secondo quanto riportato dal programma tv Los Angeles de la manana, la Suarez avrebbe scritto per messaggio a Icardi: "Vorrei incontrarti in un bar in una parte del mondo dove nessuno ti conosce". E Wanda ha assunto un investigatore privato proprio per controllare i movimenti del marito, arrivando addirittura ad hackerargli il cellulare pur di scoprire il tradimento.

Icardi da parte sua ha abbandonato l’allenamento del Paris Saint Germain ed è volato a Milano per parlare con la moglie e capire come affrontare la questione. Nel frattempo, Eugenia Suarez ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto del suo viaggio a Madrid: sulla vicenda aveva infatti già preso le distanze: "Se la vedano tra loro".

Tant'è. "I messaggi ci sono stati, ma tra di loro non c'è niente di serio. Non si sono mai visti", fanno sapere gli amici della coppia al Clarin. "Wanda e Mauro non si separeranno".

