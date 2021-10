Ti Sento, Francesca Neri-choc: "Non so se potrò ancora fare l'attrice", il tormento che le può fermare la carriera

19 ottobre 2021 a

"Adesso no, non ho l’esigenza": Francesca Neri ha risposto così alla domanda di Pierluigi Diaco che le ha chiesto se continuerà a fare l'attrice. Intervistata nel corso del programma Ti sento, in diretta su Rai Radio 2, la moglie di Claudio Amendola ha spiegato: "Ho tutta una serie di problemi che comunque dovrei affrontare". Pare tra l'altro che quella professione neanche le piacesse tanto: "L'ho sempre mal sopportato, anche quando facevo l’attrice, un mestiere che ha bisogno di riconoscimento".

"Questo mondo ti ha ferito? Ti ha stancato?", le ha chiesto allora il giornalista. Lei ha replicato: "No, sono io che non l’ho vissuto nella maniera giusta, per cui mi ha ferito". Poi ha aggiunto: "Perché quando tu sei alla ricerca di conferme, magari un mondo così te le dà, ma quel riconoscimento io non lo cercavo lì, non lo cercavo perché volevo essere riconosciuta dal mondo vicino".

L'analisi della Neri poi si è fatta più profonda: "Volevo essere riconosciuta da mia madre che non me l’ha mai riconosciuto. E quando tu capisci questo, capisci anche che quel riconoscimento lì diventa la tua droga, non ne puoi fare a meno. Come tutte le droghe: sopiscono il problema ma non lo curano". Di Francesca Neri si è parlato molto anche nei giorni scorsi, quando lei stessa ha rivelato di soffrire di cistite interstiziale, un'infiammazione della vescica molto dolorosa.

