Claudia Galanti, ve la ricordate? Piccolo problema col seno, che fine ha fatto e come campa oggi

Claudia Galanti ve la ricordate? Fino a qualche tempo fa le sue foto riempivano le pagine dei giornali di gossip, poi però è sparita. "Da tempo non appare in pubblico, né sui social né in tv", scrive il settimanale Chi.

"La showgirl, dopo un lungo periodo di riflessione, ha scelto di affrontare una lunga operazione per ridurre il suo seno di ben tre taglie". Inoltre, si legge ancora sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, "ha trovato un nuovo amore... dalla Puglia, che le fa battere nuovamente il cuore".

Claudia adesso si dedica completamente a un progetto che ha iniziato nel mondo della cucina. Si chiama Foodbeats, dove la Galanti si adopera in sue ricette personali e a domicilio. La Galanti recentemente ha spiegato che l’unica cosa che le faceva vedere una via d’uscita dal dolore, dovuto soprattutto alla morte della sua bimba, era proprio il cibo.

