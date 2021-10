Elisa Isoardi a CartaBianca, la scollatura più profonda: in studio così, uno "scorcio" da restarci secchi

20 ottobre 2021 a

Da qualche tempo, tra gli ospiti fissi, o quasi, di CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3 il martedì sera, c'è Elisa Isoardi. La bellissima conduttrice, da qualche tempo senza programmi in Rai, anima la trasmissione in veste di opinionista. Un bel colpo, per la Berlinguer, che ha recentemente ritrovato anche Mauro Corona, lo scrittore-alpinista tornato a dire la sua a CartaBianca dopo aver scontato un esilio di un anno.

Nel corso della puntata di ieri, martedì 19 ottobre, la Isoardi ha parlato di alimentazione, spiegando tra le altre cose che "una via di mezzo è possibile. Con una sana educazione alimentare possiamo variare e mangiare di tutto. Su ogni animale c’è la carta d’identità del prodotto", ricordava la conduttrice.

A colpire, però, anche il look sfoggiato in studio da Elisa. Bella, bellissima, ma questa non è una novità. Il punto è che si è mostrata con una giacca nera, sotto alla quale faceva capolino una maglia scollatissima. Una maglia che, come potete vedere qui sotto, offriva degli scorci davvero proibiti. Incantevole...

