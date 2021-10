Wanda Nara, le condizioni di Mauro Icardi: "Basta aerei privati e ospitate"

23 ottobre 2021 a

Continuano a emergere dettagli su Mauro Icardi e Wanda Nara, anche perché in Argentina il caso sta spopolando nelle trasmissioni dedicate al gossip. Una telenovela, quella tra l’attaccante del Psg e sua moglie, che sta appassionando i sudamericani e tenendo banco anche in Italia. La scorsa notte Icardi ha postato uno scatto bollente (poi rimosso) in cui si mostra a letto con Wanda.

“Quando sei di cattivo umore su Instagram ma la notte vieni a chiedere perdono”, ha scritto il calciatore argentino a corredo della foto molto intima. A proposito della loro crisi coniugale, dall’Argentina arrivano i dettagli sull’incontro avvenuto tra i due in un ristorante a Parigi. Lì sarebbero iniziate le trattative della rappacificazione: considerando che Wanda è anche l’agente del marito, si può dire che abbiano discusso del rinnovo del contratto, ma stavolta di quello coniugale.

Sarebbe stato soprattutto Icardi a proporre condizioni molto rigide per evitare tentazioni e tradimenti. Mauro vorrebbe chiudere l’account Instagram di entrambi e avrebbe giurato fedeltà per sempre, a patto però che Wanda accetti un cambio radicale di vita: Icardi non vuole che lei faccia altri lavori a parte la moglie-manager, vuole che smetta di partecipare a eventi e ospitate, di girare da sola su aerei privati e anche di andare da sola a Milano. Condizioni che appaiono un po’ estreme, ammesso che tutto ciò che viene riportato dai media argentini sia vero.

