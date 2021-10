Damiano dei Maneskin in piazza a manifestare con loro: una paparazzata impensabile

23 ottobre 2021 a

Damiano dei Maneskin con le femministe. Il frontman della band vincitrice degli Eurovision è stato beccato assieme alla fidanzata Giorgia Soleri in piazza dell'Esquilino per la manifestazione femminista Non Una di Meno. Al centro della protesta la campagna di sensibilizzazione per la vulvodinia (di cui la Soleri soffre) e l'endometriosi.

Oltre a Roma, sono state tante le città che hanno visto scendere in piazza tanti manifestanti in favore della stessa causa di Damiano. In una delle tante foto pubblicate da Non una di Meno si legge il motivo dietro al corteo. "Vogliamo rivendicare la presa in carico di queste patologie da parte del Servizio Sanitario Nazionale attraverso servizi integrati - scrivono su Facebook -, ma anche per dare voce alle persone che ne soffrono. Vogliamo sollecitare una maggiore consapevolezza del personale medico-sanitario e l’introduzione di percorsi formativi adeguati!".

"Impari a considerare quel dolore come parte di te, è la tua quotidianità - sono state le parole con cui la Soleri ha svelato sui social la sua malattia -,

così come i sacrifici. Niente jeans stretti, niente collant, niente cibi acidi, niente alcool, niente zuccheri, niente mutande colorate o sintetiche, niente uscite serale, niente di niente. anche programmare una vacanza diventa un incubo sapendo che potresti passarla sdraiata in un letto a soffrire".

