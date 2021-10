Wanda Nara e Mauro Icardi, pace fatta? Dopo la foto nudi a letto, spunta questo

25 ottobre 2021 a

È tornato il sereno tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Dopo la foto intima dei due a letto, ecco che è il calciatore del Psg a immortalare un altro giorno di pace, una riappacificazione dopo le tensioni dei giorni scorsi. Icardi è stato infatti accusato di aver tradito la moglie con China Suarez, mandando in escandescenze Wanda. Ora però tutto sembra tornato alla normalità. Lo confermerebbe una storia su Instagram con la mano di lei sopra la mano di lui: una colazione per due piena d'affetto a Parigi. "Colazione con l'amore Wanda Nara", scrive Icardi.

Intanto nella love story si è inserito anche Eros Ramazzotti, che avrebbe espresso il suo dispiacere per la vicenda. "Tra tutti i corteggiatori è un buon partito, Icardi è arrabbiato e geloso". Una frase, inutile dirlo, che ha scatenato il gossip. A ridimensionare le voci però ci ha pensato lui stesso: "Lei era ed è una mia fan e tra noi c’è grande stima e rispetto. Mi sono sentito pertanto in dovere nei giorni scorsi di esprimerle privatamente la mia solidarietà in questo momento così doloroso e complesso della sua vita".

Da qui lo sfogo: "Le insinuazioni che stanno circolando in rete e su alcune testate giornalistiche rispetto al mio rapporto con la signora Nara sono totalmente infondate oltre che indelicate e inopportune". Nessuna storia dunque tra i due.

