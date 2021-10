Chiara Ferragni e Fedez "in crisi". Gossip piccantissimo: "Secondo quanto dicono certi amici...", motivo sconcertante

26 ottobre 2021 a

a

a

Non solo Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, la crisi travolgerebbe anche un'altra coppia dello spettacolo: Chiara Ferragni e Fedez. A svelarlo è Ivan Damiano Rota, che riporta sulle colonne di Dagospia voci frequenti a Milano. "Ancora - si legge - non é dato sapere niente di più a parte il fatto che, secondo quanto dicono alcuni (pseudo) amici, sarebbe a causa della gelosia reciproca dell'esposizione mediatica. Una crisi a colpi di like?".

Chiara Ferragni a letto con Fedez? Ecco la mossa della cannibale: una foto privatissima (e piccantissima) | Guarda

Certo è che per l'influencer e il rapper non sono giorni semplici. I due stanno affrontando un momento complicato con la figlia Vittoria ricoverata in ospedale. La piccola ha contratto un virus del raffreddore trasmessole dal fratellino Leone. La situazione, inizialmente stabile, è andata peggiorando costringendo la Ferragni e marito a rivolgersi ai medici. "Passo dopo passo, Vittoria migliora e speriamo continui così anche nei prossimi giorni", ha fatto sapere l'influencer per poi pubblicare sui social un ritratto di famiglia.

"Sei una mamma, vergognati". Ferragni a letto con Fedez: foto esagerata, la insultano | Guarda

"Una vecchia foto perché onestamente non vedo l’ora che siano tutti a casa e che la famiglia sia riunita - è stato il commento della Ferragni -. Vittoria sta migliorando ogni giorno e siamo molto grati per tutta l’energia positiva che ci state trasmettendo. Vedere il proprio bambino ammalato è davvero l’esperienza più spaventosa che si possa avere. E la salute è davvero il lusso più grande, non dimenticarlo mai".

"Non respira bene". Chiara Ferragni, corsa in ospedale con la piccola Vittoria: angoscia improvvisa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.