Belen Rodriguez lascia Antonino Spinalbese? "Non si vedono da settimane": il più intimo dei disastri coniugali

Continua a essere avvolto da un alone di mistero il rapporto tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Nonostante i due siano diventati genitori soltanto qualche mese fa, sono sempre più insistenti le voci secondo cui starebbero attraversando una crisi. Le indiscrezioni degli scorsi giorni sono state confermate e rilanciate da Deianira Marzano, l’influencer teoricamente esperta di gossip.

Secondo lei la situazione tra Belen e Antonino sarebbe addirittura peggiore di quella che è stata descritta: in particolare, la showgirl argentina non vorrebbe nemmeno più vedere il suo compagno. Stando a quanto riportato da Deianira, i due non si vedono da giorni: “Fonti certe dicono che Belen non vuole vedere Antonino nemmeno in cartolina”. Poi ha mostrato una foto della mamma della Rodriguez impegnata con i nipotini: si dice che quando non c’è Belen a casa, è sua madre che si occupa di loro.

“Non ci sarebbero contatti da almeno tre settimane, tant’è che è subentrata la nonna come aiuto. I vicini raccontano di litigate da almeno due settimane”, ha poi aggiunto Deianira nelle sue stories di Instagram. Intanto però la coppia resta in silenzio, con i follower che aspettano almeno un segnale da parte di Belen, che non si è mai nascosta per quanto riguarda le sue vicende personali.

