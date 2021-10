Belen Rodriguez, con Antonino è già finita in disgrazia? Rovinosa conferma, occhio a questa foto: un dramma

25 ottobre 2021 a

La storia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sarebbe già arrivata al capolinea. Il gossip che vede la coppia "scoppiata" dopo quattro mesi dalla nascita della figlia sembra diventare sempre più concreto. Almeno per i fan dei due, che sui social hanno notato dettagli sospetti. In particolare sono molti a chiedersi il motivo per cui la showgirl argentina e il parrucchiere non pubblichino più foto insieme. Dopo la nascita di Luna Marì i due hanno sempre tenuto aggiornati gli ammiratori, mostrandosi più uniti che mai. Ma da un mese a questa parte della coppia in entrambi i profili Instagram neanche l'ombra.

L'ultimo scatto della Rodriguez è una foto che la ritrae da sola, in bianco e nero, con una didascalia che sembra ricondurre a un momento non felice: "Forza e fragilità". Insomma, la fuga di notizie confermata dall'influencer Deianira Marzano potrebbe non essere così surreale. "Fonti certe dicono che Belen non vuole vedere Antonino nemmeno in cartolina - ha detto l'esperta di gossip -. Non ci sarebbero contatti da almeno tre settimane, tant’è che è subentrata la nonna come aiuto. I vicini raccontano di litigate da almeno due settimane".

Solo qualche mese fa la showgirl aveva ammesso a Silvia Toffanin di aver trovato l'uomo della sua vita e di stare pensando seriamente al matrimonio: "Voglio che sia lui per sempre", erano state le sue parole a Verissimo. Frasi che stridono con quanto si va vociferando negli ultimi giorni.

