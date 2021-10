Lourdes Leon, body in latex e tacchi a spillo: la foto oltre le trasparenze

28 ottobre 2021 a

Lourdes Leon Ciccone come mamma Madonna. La figlia della popstar si mostra su Instagram in una versione tutta audace: tacchi a spillo, body in latex e calze velate. Oltre alle foto, Lourdes ha pubblicato un video che non lascia spazio all'immaginazione. Nel filmato, infatti, si vedono anche gli intarsi trasparenti sul lato B. La figlia di Madonna, appena 25enne, è già una famosissima modella.

Tutti la corteggiano, visto il fascino oltre le etichette. Non a caso Lourdes si è presentata al Met Gala con le ascelle non depilate. "Normalizza senza discutere del ciclo del corpo di una donna! Pensa prima di fare commenti insensibili e misogini!", era stato il suo commento lanciando una chiara frecciatina a chi il look senza veli non è piaciuto.

Al pari di Lourdes Leon, infatti, anche altre star under 30, alla stregua di Miley Cyrus ed Emma Corrin, si sono mostrate in occasioni pubbliche con ascelle non depilate. Perfettamente a proprio agio. L'esempio però è e resta Julia Roberts, che nel lontano 1999, in occasione della première del film Notting Hill si mostrò con abito smanicato e ascelle non depilate. Insomma, una moda che ha origine antiche e che permette di mostrarsi così come si è.

