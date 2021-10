Elisabetta Canalis, "come Ambra Angiolini": tradimenti e gossip, una confessione dolorosa

28 ottobre 2021 a

Elisabetta Canalis ha preso le difese di Ambra Angiolini, finita suo malgrado al centro del gossip per la rottura con Massimiliano Allegri. Quest’ultimo avrebbe tradito l’attrice, eppure è stata lei il bersaglio principale di siti e media: il caso di Striscia la Notizia in questo senso è clamoroso. Intervistata dal settimanale Grazia, l’ex velina ha rivelato di aver sofferto molto in passato per amore: “Anche io come Ambra sono stata tradita”.

“Sono cresciuta, sono una donna che comprende le altre donne - ha dichiarato la Canalis - nella storia di Ambra mi sono immedesimata. In passato mi sono trovata nella posizione di Ambra, sono stata tradita anche io. Avere il cuore a pezzi e sentirselo ricordare non è piacevole. Se guardo indietro ripenso a me con tenerezza”. Tra l’altro anche il continuo gossip sulla sua vita privata l’ha spinta a trasferirsi all’estero, più precisamente negli Stati Uniti.

“So che cosa vuol dire essere sulle pagine dei giornali - ha spiegato la Canalis - per le tue questioni private. Molte persone la vivano comunque bene, a me cambiava la giornata. Cammini per la strada, vai dal salumiere e tutti si sentono liberi di dire il loro pensiero. Per me vige la regola di Pippo Baudo: ‘Se fai questo lavoro e sei di malumore, stai a casa’”.

