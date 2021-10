Jayne Rivera, pose super-sexy accanto al padre morto: orrore dell'influencer, immagini molto forti

29 ottobre 2021 a

L'ultima frontiera dell'orrore social. L'ultima frontiera dell'orrore di una influencer. Si parla del caso di Jayne Rivera, modella originaria della Florida, la quale durante i funerali del padre ha deciso di prestarsi a un servizio fotografico. Il tutto accanto alla bara aperta del padre. Il tutto è finito su Instagram.

Foto che ovviamente hanno scatenato una furibonda polemica, anche perché la Rivera, per la morte di papà, si è vestita così come pote vedere negli scatti: vestito scollatissimo e nero, super-sexy, collant, tacchi a spillo e sorriso malizioso. Alle spalle, come detto, la bara aperta con dentro il corpo del padre senza vita. Immagini agghiaccianti accompagnate dalla scritta: "Vola via, mia farfalla. Riposa in pace papi, eri il mio migliore amico. Una vita ben vissuta". Per inciso, la foto non è soltanto una, ci sono diversi scatti in diverse pose, a rendere più "indimenticabile" questo orrore.

