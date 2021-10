Chiara Ferragni, "vedere tua figlia malata...": drammatiche parole dall'ospedale, le condizioni di Vittoria

26 ottobre 2021 a

a

a

Ore di apprensione per Chiara Ferragni e Fedez, il tutto per il ricovero di Vittoria, la loro secondogenita, in ospedale a causa di un virus influenzale. Ora, però, l'influencer rassicura i suoi fan con un post sui social, in cui scrive: "Vittoria migliora ogni giorno e vi siamo grati per le buone energie che ci mandate".

"Sei una mamma, vergognati". Ferragni a letto con Fedez: foto esagerata, la insultano | Guarda

A corredo del post, una foto di famiglia di qualche tempo fa dove sono tutti iniseme: lei, Fedez, Vittoria e Leone. E la Ferragni spiega: "Una vecchia foto perché onestamente non vedo l'ora di essere a casa con la mia famiglia riunita. Vittoria migliora ogni giorno e vi siamo grati per le buone energie che ci mandate. Vedere la tua piccola malata è davvero l'esperienza più spaventosa che si possa provare e la salute è veramente il lusso più grande, non lo dimenticate mai", conclude. Insomma, parole che rassicurano ma che, ovviamente, tradiscono anche la preoccupazione vissuta in questi ultimi giorni.

La Ferragni si trova ormai in ospedale da un paio di giorni insieme a Vittoria e ha spiegato che la piccolina "ha preso da Leo un virus molto comune del raffreddore, che però nei bimbi piccoli come lei, dà luogo a situazioni da dover tenere sotto controllo. Lei è stanca ma sta bene".

E ancora, sempre Chiara Ferragni, ha fatto sapere dall'ospedale che proprio per i guai di sua figlia è stata costretta a perdersi la presentazione dell'ultimo libro della madre, Marina Di Guardo, con la quale è da sempre legatissima.

"Speriamo". La piccola Vittoria in ospedale, Chiara Ferragni rompe il silenzio: come sta adesso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.