Chiara Ferragni, la figlia Vittoria in ospedale: "Speriamo", come sta adesso

La figlia di Chiara Ferragni e Fedez, la piccola Vittoria, è sotto osservazione in ospedale da ieri, come hanno fatto sapere i genitori tramite social. "Si è presa un virus molto comune tra i bimbi. Nulla di grave, è stanca ma sta bene", ha scritto ieri il rapper. Mentre qualche giorno fa l'imprenditrice digitale aveva spiegato: "Ha la febbre alta, difficoltà respiratorie e un po’ di disidratazione". Adesso, dopo diverse ore di assenza social, la Ferragni rompe il silenzio per aggiornare i suoi fan sulle condizioni della bimba.

"Passo dopo passo la piccola Vittoria migliora - ha scritto l'influencer -. Speriamo continui così anche nei prossimi giorni". La Ferragni, poi, ha ringraziato tutti coloro che sono stati vicini a lei e a Fedez in questi giorni difficili, e ancora lo sono, attraverso messaggi di affetto e vicinanza: "Grazie a tutti per i bellissimi messaggi e per tenerci nei vostri pensieri".

Nei giorni scorsi, inoltre, l'imprenditrice digitale - sempre parlando di Vittoria - aveva raccontato: "Ha preso da Leo un virus molto comune del raffreddore, che però nei bimbi piccoli come lei, dà luogo a situazioni da dover tenere sotto controllo. Lei è stanca ma sta bene". Ore di ansia per la piccola, che però sta già recuperando.

