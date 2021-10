Diletta Leotta? Con chi la hanno beccata a MIlano: nuovo amore e umiliazione per Yaman, ecco il nome

29 ottobre 2021 a

Era da un po’ che il gossip non si interessava a Diletta Leotta, e allora ecco che all’improvviso i riflettori sulla vita privata del volto di Dazn sono tornati a riaccendersi. Ormai la storia con Can Yaman fa parte del passato a tutti gli effetti: stando a quanto riportato dal sempre ben informato Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagospia, a Milano gira voce che Diletta avrebbe iniziato una frequentazione con il noto modello Giacomo Cavalli.

In tal senso un indizio viene offerto anche dai social, dove i due si seguono. Poi ci sono stati un paio di avvistamenti nelle ultime settimane: “Solo amici - scrive Candela - un flirt passeggero o l’inizio di una nuova storia d’amore?”. Lo scopriremo, anche se con la Leotta non si può mai sapere da questo punto di vista. Basti pensare che tutt’ora la relazione con Can Yaman resta avvolta da un alone di mistero, tra chi è fermamente convinto che si sia trattato di una grossa montatura a favore di media e social.

Sarà, ma a un certo punto per la conduttrice e l’attore turco si era parlato addirittura di matrimonio: un vero e proprio colpo di fulmine, ma per motivi ancora oggi sconosciuti durante l’estate c’è stato un allontanamento sempre più marcato. E adesso Diletta sarebbe pronta a ripartire con un altro uomo.

